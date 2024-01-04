Опади стихнуть на більшості території України ще цього тижня - синоптики

Опади стихнуть на більшості території України ще цього тижня, температура дещо підвищитися, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

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За прогнозом синоптиків, у найближчі дві доби, 4-5 січня, в Україні невеликий, місцями помірний дощ; завтра у північно-східних областях та в Карпатах сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; 6 січня в Україні переважно без опадів, лише в західних та північних областях вдень невеликий мокрий сніг та дощ.

Температура найближчої ночі від 4° тепла до 3° морозу, завтра вдень 3-8° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині 7-12° тепла; 5-6 січня у північній частині протягом доби 1-8° морозу, на решті території вночі та вдень 0-6° тепла, вдень на крайньому півдні до 10° тепла.

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