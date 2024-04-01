Организатор покушения на убийство львовского бизнесмена приговорен к пожизненному заключению

К пожизненному лишению свободы приговорили организатора группы, члены которой пытались убить львовского бизнесмена и взорвали его охранников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора и Национальную полицию.

Детали

Как сообщается, суд признал виновными трех членов организованной группы. Организатору назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Исполнителям - по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Организатор и два исполнителя признаны виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:

- ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27 (умышленное убийство),

- ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство),

- ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества),

- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

До вступления приговора в законную силу они будут находиться под стражей.

Прокуроры доказали, что в 2016 году один из осужденных - организатор запланировал убийство львовского бизнесмена, поручив его выполнение двум мужчинам за денежное вознаграждение.

Злоумышленники хотели взорвать авто, в котором находился бизнесмен. А в случае необходимости, исполнители должны были применить огнестрельное оружие.

Однако противотанковые мины, которые были предварительно установлены под асфальт, преждевременно сдетонировали и взорвали кортежный автомобиль с охранниками предпринимателя, а не его самого. После взрыва исполнители еще и расстреляли взорванное транспортное средство - говорится в сообщении ОГП.

По данным Нацполиции, тогда трое охранников получили огнестрельные повреждения и скончались на месте, а четвертому удалось спастись. Бизнесмен, который был объектом киллеров, ехал сзади в другой машине. Именно это и спасло ему жизнь.

При обследовании прилегающей территории взрывотехники нашли гранатомет, самодельные взрывные устройства, еще одно - под асфальтом.

В сентябре 2016 года правоохранители провели одновременные задержания в нескольких регионах страны. У злоумышленников изъяли арсенал оружия: автоматы, гранаты, пистолеты, взрывные устройства и тому подобное.

Во время досудебного расследования правоохранители провели почти 1000 процессуальных мероприятий и собрали доказательства причастности лиц к покушению на убийство львовского бизнесмена, сообщили им о подозрении. В 2017 году обвинительные акты руководили в суд.

Напомним

Происшествие произошло 29 августа 2016 года на автодороге вблизи поселка Старое Село. Тогда в результате подрыва и расстрела авто погибли трое охранников бизнесмена, еще одному удалось спастись. Сам бизнесмен не пострадал.

Львовянин приговорен к 8 годам за покушение на убийство, хулиганство и угон автомобиля