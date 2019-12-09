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ОПУ: Зеленский подписал последний необходимый закон для отделения оператора ГТС

ОПУ: Зеленский подписал последний необходимый закон для отделения оператора ГТС

Киев  •  УНН

 • 10310 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал последний закон, необходимый для завершения процесса создания независимого оператора газотранспортной системы по европейским правилам. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.

Речь идет о законе "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно создания условий для обеспечения выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа" № 314-ІХ, о подписании которого УНН сообщал ранее сегодня.

"Этот закон - последний из тех, которые необходимо было принять для завершения процесса создания независимого оператора газотранспортной системы в соответствии с европейскими правилами", - указали в ОПУ.

Закон вносит изменения во 2-й подраздел раздела ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса, предусматривающие до 1 января 2021 года освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операций передачи с баланса плательщика налога на баланс другого юридического лица имущества, находящегося в государственной собственности, в составе магистральных газопроводов и всех объектов и сооружений, связанных с ними единым технологическим процессом (основных средств, нематериальных активов, капитальных инвестиций), используемых для обеспечения транспортировки природного газа магистральными газопроводами. При этом нормы пункта 198.5 статьи 198 и статьи 199 Налогового кодекса Украины к этим операциям также не будут применяться.

Согласно закону, к 1 января 2022 года определяется по кассовому методу дата возникновения налоговых обязательств/налогового кредита по операциям по поставке юридическому лицу имущества, не находящегося в государственной или коммунальной собственности, и которое используется для обеспечения транспортировки природного газа магистральными газопроводами и деятельности оператора ГТС.

Кроме того, согласно документу, временно, до 1 января 2021 года не считаются поставкой товаров (услуг) операции по предоставлению (передаче) и возвращению по договору займа природного газа, используемого для обеспечения деятельности по транспортировке природного газа магистральными газопроводами.

Перечень имущества, подпадающего под действие этих норм, а также перечень субъектов хозяйствования с указанным объемом природного газа утверждает Кабинет министров Украины.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

18 сентября правительство одобрило анбандлинг-план для НАК "Нафтогаз Украины".

В Еврокомиссии положительно оценили анбандлинг-план Украины.

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