Опрос выяснил, с чем у украинцев ассоциируются фразы "простые русские" и "россия"
Киев • УНН
Большинство украинцев имеют негативные ассоциации со словами 'Россия' и 'простые русские'. 94% высказываний о России и 80% о простых россиянах являются негативными, согласно опросу КМИС.
Словосочетание «простые жители России» у большинства украинцев вызывает негативные ассоциации. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), который был проведен зимой и весной 2024 года, передает УНН.
Детали
Большинство опрошенных респондентов-украинцев заявили, что им приходят на ум только негатив, когда они слышат «Россия» в высказываниях. Согласно опросу КМИС, «94% случаев высказывания относительно „России“ являются негативными или критическими». Несколько лучше ситуация со словосочетанием «простые русские», - в 80% случаях слова и словосочетания являются негативными.
Исследование уровня кристаллизации негатива к России и россиянам
КМИС регулярно задает вопросы об отношении к России и простых россиян
Сейчас социологи просили респондентов в открытой форме сказать, какие «первые два-три слова приходят Вам на ум, когда Вы слышите слово/словосочетание Россия или простые жители России». Чтобы сделать формат вопроса более гибким, части респондентов вопрос задавался о «России», части - о «простых жителях России».
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Если человек сохраняет теплое отношение к простым русским, то в открытой форме можно либо сказать «не знаю», «не имеют никаких» или сказать что-то нейтральное, например, «родня».
В то же время надо понимать, что нейтральные слова не являются свидетельством теплого отношения, но являются свидетельством низшей кристаллизации негатива. То есть если человек всем сердцем ненавидит Россию, то первые два-три слова будут вариацией ненависти, а не нейтральными рассуждениями.
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После опросов в 2024 году появился график, в котором приведено распределение:
сколько среди сказанных слов можно считать условно негативными/критическими к России/россиянам;
условно нейтральными или даже положительными;
также приводится % тех, кто ответил «не знаю или не имею никаких ассоциаций».
Облако слов / словосочетаний:
В 94% случаев высказывания относительно «России» являются негативными или критическими и только в 5% случаях - нейтральные или положительные (и еще 1% затруднились ответить). Относительно «простых россиян» ситуация лишь немного лучше - в 80% случаях слова и словосочетания являются негативными, а в 6% - нейтральными или положительными (и еще 14% ответили, что не имеют ассоциаций или не могут ответить)
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