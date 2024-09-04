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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Опрос в Армия+: военные хотят обучаться работе с беспилотными системами

Опрос в Армия+: военные хотят обучаться работе с беспилотными системами

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 08:00  •  51456 просмотра

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В приложении Армия+ завершился первый опрос по онлайн-обучению военных. Результаты показали интерес к курсам по беспилотным системам, лидерству и тактике, а также важность продвижения по службе как мотивации.

В приложении для военных Армия+ завершился первый опрос, который касался онлайн-обучения и желаемых направлений занятий по военному делу. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Детали

В рамках опроса было задано три вопроса: "Какие учебные темы являются наиболее интересными для вас?", "Что бы вас больше всего мотивировало учиться онлайн? ", "Как часто вы проходите онлайн курсы по военному делу?".

Результаты опроса показали, что большинство военных (54%) проходят онлайн-курсы по военному делу хотя бы раз в год. Кроме этого, каждый третий респондент в качестве мотивации в прохождении обучения отметил "продвижение по службе онлайн".

Что касается тем для обучения, то самыми популярными стали "Беспилотные системы", "Лидерство" и "Тактика (оборона и наступление)". Ведомство сообщило, что чаще всего (16%) защитники и защитницы выбирали беспилотные системы как приоритетную тему для обучения.

В этом опросе мы увидели, на какие темы нам надо сделать фокус в следующей версии Армия+, где появится комплексное онлайн-обучение для военных

- отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Напомним

В приложении Армия+ зарегистрировались 150 тысяч военнослужащих. Более 500 воинских частей внедрили приложение, которое позволяет подавать электронные рапорты и обновлять данные в реестре Оберег.

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