Опитування в Армія+: військові хочуть навчатися роботі з безпілотними системами

У застосунку для військових Армія+ завершилося перше опитування, яке стосувалося онлайн-навчання та бажаних напрямків занять з військової справи. Про це повідомило Міністерство оборони України, пише УНН.

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В межах опитування було поставлено три запитання: "Які навчальні теми є найцікавішими для вас?", "Що б вас найбільше мотивувало навчатись онлайн? ", "Як часто ви проходите онлайн курси з військової справи?".

Результати опитування показали, що більшість військових (54%) проходять онлайн-курси з військової справи хоча б раз на рік. Крім цього, кожен третій респондент в якості мотивації у проходженні навчань відзначив "просування по службі онлайн".

Щодо тем для навчання, то найпопулярнішими стали "Безпілотні системи", "Лідерство" та "Тактика (оборона і наступ) ". Відомство повідомило, що найчастіше (16%) захисники та захисниці обирали безпілотні системи як пріоритетну тему для навчання.

У цьому опитуванні ми побачили, на які теми нам треба зробити фокус в наступній версії Армія+, де з’явиться комплексне онлайн-навчання для військових - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо

У застосунку Армія+ зареєструвалися 150 тисяч військовослужбовців. Понад 500 військових частин впровадили додаток, який дозволяє подавати електронні рапорти та оновлювати дані в реєстрі Оберіг.

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