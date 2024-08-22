Умеров анонсировал запуск приложения "Ветеран+"
Киев • УНН
Министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал запуск приложения "Ветеран+". Это сервис для предоставления государственных услуг ветеранам, который разрабатывается с учетом лучшего международного опыта.
Министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал запуск приложения "Ветеран+", передает УНН со ссылкой на "Мы-Украина".
"Наш следующий шаг, вместе с другими правительственными министерствами - это приложение "Ветеран+" - сервис по предоставлению государством услуг ветерану. Он уже в работе. Мы применяем здесь лучший международный опыт", - отметил он во время выступления на Международном ветеранском форуме "Украина. Ветераны. Единство".
Система переходу від військової служби до цивільного життя: Зеленський доручив уряду затвердити дві стратегії щодо ветеранської політики22 августа 2024, 15:41 • 11637 просмотров