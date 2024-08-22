Система перехода от военной службы к гражданской жизни: Зеленский поручил правительству утвердить две стратегии по ветеранской политике

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству утвердить Национальную стратегию ветеранской политики и Стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни, которые будут отражать все сферы взаимодействия государства и ветерана. Об этом Зеленский заявил во время выступления на VII Международном ветеранском форуме, передает УНН.

"Это нужно для государства, для всех наших людей, для нашего развития, чтобы ветеранское сообщество в Украине было полностью интегрировано в общественную жизнь, чтобы ветераны, которые видят себя проводниками этих изменений, действительно могли стать одним из самых надежных источников силы для Украины после войны. Именно с этой целью должна быть организована государственная политика - украинская ветеранская политика. Ключевой смысл такой политики - герои. Это уважение к защитникам, к защитницам Украины, их защита, реальная поддержка действенная, без бюрократии и в равной степени с уважением, с возможностью в дальнейшем реализовать себя ради Украины и украинцев, ради собственного развития, ради своей семьи, своей общины. Я очень рассчитываю, что именно так будут понимать свои задачи по делам ветеранов все структуры нашей власти и министерство и правительство в целом, и местные власти в регионах, городах и общинах. Сегодня для обеспечения этого своим указом я поручил правительству утвердить Национальную стратегию ветеранской политики и Стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни", - сказал Зеленский.

Он отметил, что это документы, отражающие все сферы взаимодействия государства и ветерана.

"От начальных шагов в возвращении воина к гражданской жизни, к возможности ветерана укреплять жизнь общества, региона, государства", - добавил Зеленский.

Напомним

В четверг, 22 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о неотложных мерах по поддержке ветеранов войны, членов их семей, членов семей погибших ветеранов войны, членов семей погибших бойцов ВСУ.