Обнародовали список победителей первого тура национальной премии имени Шевченко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Комитет по национальной премии Украины имени Тараса Шевченко обнародовал результаты первого тура конкурса 2021 года и сформировал список участников второго тура. Об этом сообщает УНН со ссылкой на их официальную страницу в Facebook.
“Состоялся первый тур конкурса на соискание Национальной премии 2021 года. Члены Комитета, путем открытого голосования, сформировали список произведений, допущенных к участию во втором туре”, — говорится в сообщении.
Ознакомиться с полным списком допущенных к участию во втором туре работ можно по ссылке.
В частности, среди допущенных во второй тур:
— Герасимьюк Елена Сергеевна. Книга стихов “Тюремная песня”;
— Асеев Станислав Владимирович. Книга эссе “В изоляции”;
— Кипиани Вахтанг Теймуразович. Книга “Дело Василия Стуса”;
— Васянович Валентин Николаевич (автор сценария, режиссер-постановщик, оператор-постановщик), Одуденко Владлен Владимирович (художник-постановщик). Художественный фильм “Атлантида”;
— Маслобойщиков Сергей Владимирович (автор инсценировки, режиссер-постановщик, художник-сценограф), Рудюк Наталья Никитична (художник по костюмам), Бегма Александр Владимирович (композитор). Спектакль “Verba” по мотивам драмы-феерии Леси Украинки “Лесная песня” Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.
Напомним, лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2020 года стали Харви Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс. Награда присуждена за открытие вируса гепатита С.