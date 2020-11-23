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Оприлюднили список переможців першого туру національної премії імені Шевченка

Оприлюднили список переможців першого туру національної премії імені Шевченка

Київ • УНН

 • 18206 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив результати першого туру конкурсу 2021 року і сформував список учасників другого туру. Про це повідомляє УНН із посиланням на їхню офіційну сторінку у Facebook.

“Відбувся перший тур конкурсу на здобуття Національної премії 2021 року. Члени Комітету, шляхом відкритого голосування, сформували список творів, допущених до участі у другому турі”, — йдеться у повідомленні.

Ознайомитися з повним списком допущених до участі у другому турі робіт можна за посиланням.

Зокрема, серед допущених до другого туру:

— Герасим’юк Олена Сергіївна. Книга поезій “Тюремна пісня”;

— Асєєв Станіслав Володимирович. Книга есеїв “В ізоляції”;

— Кіпіані Вахтанг Теймуразович. Книга “Справа Василя Стуса”;

— Васянович Валентин Миколайович (автор сценарію, режисер-постановник, оператор-постановник), Одуденко Владлен Володимирович (художник-постановник). Художній фільм “Атлантида”;

— Маслобойщиков Сергій Володимирович (автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф), Рудюк Наталія Микитівна (художник по костюмах), Бегма Олександр Володимирович (композитор). Вистава “Verba” за мотивами драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Нагадаємо, лауреатами Нобелівської премії в області фізіології і медицини за 2020 рік стали Харві Альтер, Майкл Хоутон і Чарльз Райс. Нагороду присудили за відкриття вірусу гепатиту С.

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