Оприлюднили список переможців першого туру національної премії імені Шевченка

“Відбувся перший тур конкурсу на здобуття Національної премії 2021 року. Члени Комітету, шляхом відкритого голосування, сформували список творів, допущених до участі у другому турі”, — йдеться у повідомленні.

Ознайомитися з повним списком допущених до участі у другому турі робіт можна за посиланням.



Зокрема, серед допущених до другого туру:

— Герасим’юк Олена Сергіївна. Книга поезій “Тюремна пісня”;

— Асєєв Станіслав Володимирович. Книга есеїв “В ізоляції”;

— Кіпіані Вахтанг Теймуразович. Книга “Справа Василя Стуса”;

— Васянович Валентин Миколайович (автор сценарію, режисер-постановник, оператор-постановник), Одуденко Владлен Володимирович (художник-постановник). Художній фільм “Атлантида”;

— Маслобойщиков Сергій Володимирович (автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф), Рудюк Наталія Микитівна (художник по костюмах), Бегма Олександр Володимирович (композитор). Вистава “Verba” за мотивами драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Нагадаємо, лауреатами Нобелівської премії в області фізіології і медицини за 2020 рік стали Харві Альтер, Майкл Хоутон і Чарльз Райс. Нагороду присудили за відкриття вірусу гепатиту С.