Обнародован текст законопроекта о налоге на выведенный капитал

Сообщается, что объектом налогообложения налогом на выведенный капитал определяются операции по выводу капитала и операции, приравненные к операциям по выводу капитала.

К операциям по выводу капитала будет принадлежать выплата дивидендов в пользу неплательщика налога, выплата части прибыли государственными некорпоратизированными, казенными или коммунальными предприятиями, возврата вкладов владельцу корпоративных прав - неплательщику налога (в сумме, превышающей стоимость взноса, совершенного основателем и/или владельцем в уставный капитал такого юридического лица) и др.

К операциям, приравненным к операциям по выводу капитала, в частности, относиться:

проценты, уплаченные нерезидентам - связанным лицам и нерезидентам, зарегистрированным в государствах, являющихся низконалоговыми юрисдикциями;

выплаты в рамках договоров страхования или перестрахования в пользу страховщиков-нерезидентов (в отдельных случаях);

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финансовая помощь, предоставленная плательщиком налога неплательщику налога, не подлежит возврату или предоставлена ​​связанному лицу, или предоставлена ​​несвязанному лицу и остается невозвращенной в течение 12 месяцев (кроме отдельных случаев);

выплата (перевод), что осуществляется в связи с: переводом средств со счетов в украинских банках на счета налогоплательщика, открытые за рубежом;

погашением обязательств, возникших по договорам, исполнение которых не приводит к зачислению средств на счета налогоплательщиков в украинских банках или до получения налогоплательщиком имущества, работ, услуг и целый ряд других операций.

Плательщиками налога на выведенный капитал предусмотрено определить резидентов (субъектов хозяйствования - юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность как на территории Украины, так и за ее пределами) и нерезидентов (юридических лиц, осуществляющих на территории Украины определенную Кодексом деятельность, и постоянные представительства нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Украины).

Предлагается применять следующие ставки налога на выведенный капитал:

15% - к операциям по выводу капитала;

20% - к операциям, приравненным к операциям по выводу капитала (кроме указанных ниже операций, облагаемых по ставке 5%);

5% - к средствам, уплаченным во исполнение долговых обязательств связанным лицам - нерезидентам.

Предусмотрено создание Реестра плательщиков налога на выведенный капитал, данные которого обнародуются на сайте Государственной фискальной службы Украины. На начальном этапе (до 31 декабря 2018 года) Реестр будет сформирован Государственной фискальной службой Украины путем включения в него плательщиков налога на прибыль предприятий, зарегистрированных в контролирующих органах по состоянию на 1 декабря 2018 года (кроме банков, принявших решение уплачивать налог на прибыль предприятий).

Если документ будет одобрен, то с 1 января 2019 года произойдет смена налога на прибыль предприятий налогом на выведенный капитал. При этом на 3 года (до 31 декабря 2021 года) разрешается применение налога на прибыль предприятий банками по их решению.

Напомним, Президент внес в парламент законопроект о налоге на выведенный капитал.