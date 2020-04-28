Опрос: 43% украинцев считают, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшается

Так, 43% опрошенных украинцев считают, что ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается, 33% - что не меняется. Лишь 15% считают, что она улучшается. Чем чаще люди следят за новостями, тем больше у них уверенность, что ситуация с коронавирусом ухудшается.

Кроме того, по результатам опроса, 68% часто следят за новостями о коронавирусе, 19% делают это иногда, 9% - редко. 5% вообще не интересуются такими новостями. Чаще отслеживают новости о коронавирусе люди старшего возраста, женщины и бедные опрошенные.

Опрос был проведен 24-25 апреля 2020 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативная по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Напомним, в Украине на 9 часов 28 апреля зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - 401 больной.