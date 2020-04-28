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Опитування: 43% українців вважають, що ситуація з коронавірусом у країні погіршується

Опитування: 43% українців вважають, що ситуація з коронавірусом у країні погіршується

Київ • УНН

 • 17617 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Близько половини українців вважають, що ситуація з коронавірусом у країні погіршується. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 24-25 квітня поточного року, передає УНН.

Так, 43% опитаних українців вважають, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується, 33% - що не змінюється. Лише 15% вважають, що вона покращується. Чим частіше люди слідкують за новинами, тим більша у них впевненість, що ситуація з коронавірусом погіршується.

Крім того, за результатами опитування, 68% часто слідкують за новинами про коронавірус, 19% роблять це інколи, 9% - рідко. 5% взагалі не цікавляться такими новинами. Частіше відслідковують новини про коронавірус люди старшого віку, жінки та бідніші опитані.

Опитування було проведено 24-25 квітня 2020 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу - 401 хворий.

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