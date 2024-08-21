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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Операция на Курском направлении продолжается, за сутки на фронте 166 боев, более трети на Покровском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 06:40  •  11007 просмотра

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За сутки произошло 166 боевых столкновений, более трети - на Покровском направлении. Враг активизировался на Приднепровском направлении, операция на Курском направлении продолжается.

На фронте за прошедшие сутки произошло 166 боев, более трети - на Покровском направлении, враг 24 раза пытался продвинуться вперед на Торецком направлении,  активизировался на Приднепровском направлении, операция на Курском направлении продолжается, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 21 августа, пишет УНН.

За прошедшие сутки состоялось 166 боевых столкновений. Более трети из которых - на Покровском направлении

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам восемь ракетных ударов с применением 13 ракет, а также 83 авиационных удара, в частности сбросил 104 КАБа. Кроме этого, совершил 4390 обстрелов, из них 152 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1558 дронов-камикадзе.

«За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, трех средствах ПВО, трех артиллерийских система, одной РЛС и еще по одному другому важному объекту российских оккупантов», - указали в Генштабе.

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По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск одиннадцать раз.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило 15. Силы обороны отражали атаки врага в районах Петропавловки, Берестового, Стельмаховки, Синьковки и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 18 атак противника в районах Макеевки, Новосадового, Грековки, и Дибровы.

На Северском направлении Силами обороны отбито пять атак неподалеку Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении украинские воины отбили восемь попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Клещеевки и Ивановского. Ситуация контролируется.

При поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации, враг двадцать четыре раза пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Нелиповка, Торецк и Железное.

На Покровском направлении наши защитники отражали 66 атак противника. Враг пытается продвигаться в направлении Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Скучного и Зеленого Поля.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка и Карловка, где оккупанты десять раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Времовском направлении противник совершил две попытки захватить наши позиции неподалеку Водяного Донецкой области.

На Ореховском направлении вражеские подразделения дважды безуспешно пытались продвинуться в направлении Новоданиловки и вблизи Малой Токмачки.

Активизировались захватчики на Приднепровском направлении, здесь нашим защитникам пришлось отражать пять атак на украинские позиции.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении

- сообщили в Генштабе.

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Юлия Шрамко

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