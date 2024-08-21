Еще плюс 1210 оккупантов, 4 танка и 60 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов. За сутки ликвидировано 1210 военных, уничтожено 4 танка и 60 артиллерийских систем противника.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 603 010 человек, 8522 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 603 010 (+1210) человек,
- танков - 8522 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 16 542 (+21) ед,
- артиллерийских систем - 17 216 (+60) ед,
- РСЗО - 1166 (+0) ед,
- средства ППО - 928 (+2) ед,
- самолетов - 367 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 902 (+38),
- крылатые ракеты - 2442 (+4),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 23 221 (+79) ед,
- специальная техника - 2887 (+2) ед.
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