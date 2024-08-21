В рф заявили о якобы сбитии 10 беспилотников, которые летели на москву

В ночь на 21 августа россияне пожаловались на атаку беспилотников на московскую область. В частности, говорят о якобы сбитии 10 дронов. Об этом сообщают росСМИ ссылаясь на мэра москвы Сергея Собянина, пишет УНН.

Силы ПВО ночью сбили уже 10 БПЛА, которые летели на Москву, это одна из самых масштабных попыток атаковать столицу, - сообщил собянин.

российские паблики обнародовали видео сбивания воздушных целей.

Напомним

Источники УНН сообщали, что в ночь на 18 августа в результате операции украинской разведки была поражена нефтебаза ростовской области рф, которая работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.

20 августа на нефтебазе в ростовской области, атакованной украинскими дронами, взорвался еще один резервуар. Пожар продолжается, более 600 спасателей пытаются остановить распространение огня, задействованы пожарные поезда и самолеты.