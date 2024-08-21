Генштаб: Силы обороны ночью ударили по позиции С-300 в ростовской области рф

Силы обороны Украины в ночь на 21 августа нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса С-300 возле населенного пункта новошахтинск ростовской области рф, который используется для ударов по Украине. После удара наблюдались взрывы. Об этом в среду сообщили в Генштабе, передает УНН.

Силы обороны Украины продолжают ослаблять противовоздушную оборону российских захватчиков. В ночь на 21 августа подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса С-300 противника возле населенного пункта новошахтинск ростовской области рф - говорится в сообщении Генштаба.

Как отмечается, после удара наблюдались взрывы в определенных точках прицеливания. Точность поражения доразведывается.

"Следует отметить, что комплексы С-300 российские захватчики используют и для ударов по мирным городам Украины, разрушая жилые дома и терроризируя гражданское население", - указали в Генштабе.

Также добавили, что совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны Украины по важным целям вооруженных сил рф продолжается.

Ранее губернатор ростовской области василий голубев заявил, что силы противовоздушной обороны якобы уничтожили ракету над регионом, жертв не зафиксировано.