ООС: с начала суток враг трижды нарушил режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрелов. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
“По состоянию на 12:00 сегодня, 11 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков”, — сказал Гуцуляк.
По его словам, огонь из запрещенных образцов оружия противник пока не вел, но применил боевые машины пехоты и гранатометы различных типов вблизи населенного пункта Желобок, Богдановка и Невельское.
Напомним, 10 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня.