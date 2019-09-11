ООС: з початку доби ворог тричі порушив режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано три ворожих обстріли. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Станом на 12:00 сьогодні, 11 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків”, — сказав Гуцуляк.
За його словами, вогонь із заборонених зразків зброї противник поки не вів, але застосував бойові машини піхоти та гранатомети різних типів поблизу населеного пункту Жолобок, Богданівка та Невельське.
Нагадаємо, 10 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню.