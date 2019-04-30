ООС: враг дважды обстрелял позиции Объединенных Сил

"По состоянию на 12:00 состоялось два обстрела на Донецком направлении. Ночью противник из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Пески. Под утро длительный обстрел был зафиксирован неподалеку Лебединского. Здесь враг, с четырех часов утра, более полутора часа вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отметил представитель Минобороны.

Праута сообщил, что наши защитники на обстрелы врага ответили огнем из очередных средств. Потери противника уточняются.

Напомним, вчера боевики осуществили 8 обстрелов позиций украинских военных.