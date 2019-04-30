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7 марта, 15:45 • 112660 просмотра

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7 марта, 13:58 • 113612 просмотра

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7 марта, 08:52 • 141617 просмотра

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6 марта, 19:19 • 140013 просмотра

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ООС: враг дважды обстрелял позиции Объединенных Сил

ООС: враг дважды обстрелял позиции Объединенных Сил

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. С начала сегодняшних суток, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска дважды открывали огонь по позициям украинских военных. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Максим Праута, передает УНН.

"По состоянию на 12:00 состоялось два обстрела на Донецком направлении. Ночью противник из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Пески. Под утро длительный обстрел был зафиксирован неподалеку Лебединского. Здесь враг, с четырех часов утра, более полутора часа вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отметил представитель Минобороны.

Праута сообщил, что наши защитники на обстрелы врага ответили огнем из очередных средств. Потери противника уточняются.

Напомним, вчера боевики осуществили 8 обстрелов позиций украинских военных.

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