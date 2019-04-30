ООС: ворог двічі обстріляв позиції Об’єднаних Сил
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Від початку сьогоднішньої доби, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь по позиціях українських військових. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута, передає УНН.
“Станом на 12 годину відбулось два обстріли на Донецькому напрямку. Вночі противник з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Піски. Під ранок тривалий обстріл був зафіксований неподалік Лебединського. Тут ворог, з четвертої години ранку, понад півтори години вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає” — зазначив речник Міноборони.
Праута повідомив, що наші захисники на обстріли ворога відповіли вогнем з чергових засобів. Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, вчора бойовики здійснили 8 обстрілів позицій українських військових.