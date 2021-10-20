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ООС: боевики пять раз нарушили "тишину", есть раненый

Киев • УНН

 • 18897 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. В течение этого дня на востоке Украины со стороны российских оккупантов зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, один украинский военный получил ранение. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.

ООС: боевики пять раз нарушили "тишину", есть раненый

Детали

Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках трехсторонней контактной группы.

“Возле Березового враг совершил обстрел из стрелкового оружия. Вблизи Красногоровки оккупанты дважды вели огонь, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм. В направлении Золотого-4 наемники применили минометы калибра 120 мм. Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения”, — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра ООС, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Сейчас он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

Добавим, что к операции Объединенных сил привлечены и пиротехнические расчеты ГСЧС Украины, которые разминировали более 5 гектаров территории, передали на уничтожение 121 взрывоопасный предмет и полностью восстановили 7 поврежденных домов.

Напомним

За прошедшие сутки, 19 октября, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Украинские Национальные Новости

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