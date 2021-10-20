ООС: бойовики п'ять разів порушили "тишу", є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Упродовж цієї доби на сході України з боку російських окупантів зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, один український військовий дістав поранення. Про це повідомив пресцентр ООС, інформує УНН.
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Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції Збройних сил України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах тристоронньої контактної групи.
“Біля Березового ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї. Поблизу Красногорівки окупанти двічі вели вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм. У напрямку Золотого-4 найманці застосували міномети калібру 120 мм. Крім того, на Донеччинні зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення”, — ідеться у повідомленні.
За даними пресцентру ООС, один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Наразі він перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — задовільний.
Додамо, що до операції Об’єднаних сил залучено й піротехнічні розрахунки ДСНС України, які розмінували більше ніж 5 гектарів території, передали на знищення 121 вибухонебезпечний предмет та повністю відновили 7 пошкоджених будинків.
Нагадаємо
Упродовж минулої доби, 19 жовтня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню на сході України. Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.