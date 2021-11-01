ООС: днем боевики четыре раза нарушили "тишину"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В течение этих суток на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.
"Вблизи Новолуганського враг четыре раза вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов", — говорится в сообщении.
По данным пресс-центра ООС, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские военные открывали ответный огонь, чтобы прекратить огневую активность врага.
Напомним
За прошедшие сутки, 31 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня.