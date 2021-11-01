ООС: вдень бойовики чотири рази порушили "тишу"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Упродовж цієї доби на сході України з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Про це повідомив пресцентр ООС, інформує УНН.
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Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції Збройних сил України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи.
"Поблизу Новолуганського ворог чотири рази вів вогонь із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів", — ідеться у повідомленні.
За даними пресцентру ООС, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь, щоб припинити вогневу активність ворога.
Нагадаємо
Упродовж минулої доби, 31 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.