ООС: боевики трижды нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. С начала суток боевики трижды обстреляли украинские позиции. Об этом во время брифинга сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк с пресс-центра Министерства обороны Украины, передает УНН.
“Сегодня, 15 января, российско-оккупационные войска продолжили нарушения Минских соглашений. По состоянию на 12.00, по имеющейся на данный момент информации, враг всего совершил 3 прицельные обстрелы наших позиций. В том числе, один раз с миномета 82-го калибра”, — заявил он.
Так, около 2:00 ночи по направлению от населенного пункта Лозовое оккупанты выпустили 2 мины по нашим защитникам Светлодарска.
После 11:00 враг в течение получаса вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения по нашим позициям близ населенного пункта Пески.
А уже после 11:40 оккупанты вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов по защитникам Васильевки.
“По имеющейся информации, боевых потерь, в результате прицельного огня противника нет”, — сообщил Гуцуляк.
Напомним, 14 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.