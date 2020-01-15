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5 марта, 17:33 • 112200 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 128824 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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ООС: боевики трижды нарушили режим прекращения огня

ООС: боевики трижды нарушили режим прекращения огня

Киев  •  УНН

 • 10295 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. С начала суток боевики трижды обстреляли украинские позиции. Об этом во время брифинга сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк с пресс-центра Министерства обороны Украины, передает УНН.

“Сегодня, 15 января, российско-оккупационные войска продолжили нарушения Минских соглашений. По состоянию на 12.00, по имеющейся на данный момент информации, враг всего совершил 3 прицельные обстрелы наших позиций. В том числе, один раз с миномета 82-го калибра”, — заявил он.

Так, около 2:00 ночи по направлению от населенного пункта Лозовое оккупанты выпустили 2 мины по нашим защитникам Светлодарска.

После 11:00 враг в течение получаса вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения по нашим позициям близ населенного пункта Пески.

А уже после 11:40 оккупанты вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов по защитникам Васильевки.

“По имеющейся информации, боевых потерь, в результате прицельного огня противника нет”, — сообщил Гуцуляк.

Напомним, 14 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

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