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ООС: бойовики тричі порушили режим припинення вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. З початку доби бойовики тричі обстріляли українські позиції. Про це під час брифінгу повідомив полковник Дмитро Гуцуляк з пресцентру Міністерства оборони України, передає УНН.

“Сьогодні, 15 січня, російсько-окупаційні війська продовжили порушення Мінських угод. Станом на 12.00, за наявною на цей час інформацією, ворог загалом здійснив 3 прицільні обстріли наших позицій. В тому числі, один раз з міномету 82-го калібру”, — заявив він.

Так, близько 02:00 ночі з напрямку від населеного пункту Лозове окупанти випустили 2 міни по нашим оборонцям Світлодарська.

Після 11:00 ворог протягом півгодини вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння по нашим позиціям поблизу населеного пункту Піски.

А вже після 11:40 окупанти вели обстріл з великокаліберних кулеметів по захисникам Василівки.

“За наявною інформацією, бойових втрат, внаслідок прицільного ворожого вогню немає”, — повідомив Гуцуляк.

Нагадаємо, 14 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

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