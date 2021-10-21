ООС: боевики ранили украинского военного
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. За прошедшие сутки, 20 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
У Березового враг совершил обстрел из стрелкового оружия. Вблизи Красногоровки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Золотого-4 наемники трижды совершили обстрелы, применяя минометы калибра 120 мм, противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Украинские позиции у Новолуганского враждебные вооруженные формирования три раза обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку Троицкого противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм. В сторону Причепиловки российско-оккупационные войска вели обстрел из стрелкового оружия.
У Новотошкинського огонь открывался из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Цитата
“В районе населенных пунктов Новоселовка Вторая и Верхнеторецкое враг применил беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществил сброс ВОГ-25. Кроме того, на Донеччинни зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения ”, - информируют в штабе.
Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — удовлетворительное.
По состоянию на 7:00 утра 21 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В районе Луганского враг вел огонь из стрелкового оружия.
Напомним
Работа наблюдателей миссии ОБСЕ и дальше затруднена из-за блокирования сотрудников ОБСЕ в Донецке и других препятствий на неподконтрольных территориях, контролирующих оккупанты