ООС: бойовики поранили українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Упродовж минулої доби, 20 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.
Деталі
Біля Березового ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї. Поблизу Красногорівки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В напрямку Золотого-4 найманці тричі здійснили обстріли, застосовуючи міномети калібру 120 мм, протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю. Українські позиції біля Новолуганського ворожі збройні формування три рази обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік Троїцького противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм. В бік Причепилівки російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї.
Біля Новотошкінського вогонь відкривався з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
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“В районі населених пунктів Новоселівка Друга та Верхньоторецьке ворог застосував безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання ВОГ-25. Крім того, на Донеччинні зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення”, — інформують у штабі.
Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — задовільний.
Станом на 7 годину ранку, 21 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. В районі Луганського ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.
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