ООС: боевики два раза нарушили режим тишины, один военный погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В течение 12 апреля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.
Сразу после полуночи российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреляли наши позиции возле села Тарамчук в Донецкой области, а утром - возле села Крымское в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
К сожалению, в результате обстрелов Украина потеряла одного мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение.
"Преступные действия российских наемников не остались безнаказанными - из имеющихся огневых средств наши военнослужащие оказали жесткий и решительный ответ. Потери противника уточняются", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 11 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.