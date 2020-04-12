ООС: бойовики два рази порушили режим тиші, один військовий загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднанних сил на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Упродовж 12 квітня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню", - повідомили у пресцентрі.
Одразу після опівночі російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру обстріляли наші позиції поблизу села Тарамчук на Донеччині, а зранку — поблизу села Кримське в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
На жаль, внаслідок обстрілів Україна втратила одного мужнього захисника, ще один воїн отримав бойове ураження.
"Злочинні дії російських найманців не залишились безкарними — з наявних вогневих засобів наші військовослужбовці надали жорстку та рішучу відповідь. Втрати противника уточнюються", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 11 квітня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.