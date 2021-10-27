Боевики четыре раза нарушили "тишину": возле Гранитного сбрасывали неизвестную взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. С начала этих суток на востоке Украины со стороны российских оккупантов зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации и далее обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, заключенные 22 июля 2020 года в рамках трехсторонней контактной группы.
“Вблизи Гранитного оккупанты совершили два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. В направлении Луганского враг вел огонь из автоматических и ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата совершили сброс неизвестных взрывных устройств”, — говорится в сообщении.
По данным пресс-центра ООС, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Добавим, что к операции Объединенных сил привлечены и пиротехнические расчеты ГСЧС Украины, которые разминировали почти 3,5 гектара территории, передали на уничтожение 110 взрывоопасных предметов и полностью восстановили 9 поврежденных домов.
Напомним
За прошедшие сутки, 26 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил погиб. Еще один получил ранение, он находится в больнице, состояние его здоровья удовлетворительное.