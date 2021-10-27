Бойовики чотири рази порушили "тишу": біля Гранітного скидали невідому вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Від початку цієї доби на сході України з боку російських окупантів зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Про це повідомив пресцентр ООС, інформує УНН.
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Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції Збройних сил України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах тристоронньої контактної групи.
“Поблизу Гранітного окупанти здійснили два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. У напрямку Луганського ворог вів вогонь із автоматичних та ручних протитанкових гранатометів. Окрім того, біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв”, — ідеться у повідомленні.
За даними пресцентру ООС, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Додамо, що до операції Об’єднаних сил залучено й піротехнічні розрахунки ДСНС України, які розмінували майже 3,5 гектари території, передали на знищення 110 вибухонебезпечних предметів та повністю відновили 9 пошкоджених будинків.
Нагадаємо
Упродовж минулої доби, 26 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.
Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. Ще один дістав поранення, він перебуває в лікарні, стан його здоров’я — задовільний.