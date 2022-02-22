ООС: боевики около 50 раз нарушили "тишину" на Донбассе, пострадало двое военных
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. На Донбассе по состоянию на 17:00 зафиксировано около 50 вражеских нарушений “режима тишины”. В результате пострадали двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
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“По состоянию на 17 час 22 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 47 нарушений, 30 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в результате обстрелов один военнослужащий получил ранения и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное. Еще один военнослужащий получил боевое травмирование.
Контекст
Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Беспокойство усилились, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти в любое время”.
Ситуация на Донбассе обострилась 17 февраля.
21 февраля президент России Владимир Путин признал “независимость” так называемых “ЛНР” и “ДНР” на востоке Украины.
Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для “функций по поддержанию мира”.
Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.