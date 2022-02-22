ООС: боевики около 50 раз нарушили "тишину" на Донбассе, пострадало двое военных

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. На Донбассе по состоянию на 17:00 зафиксировано около 50 вражеских нарушений “режима тишины”. В результате пострадали двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Цитата

“По состоянию на 17 час 22 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 47 нарушений, 30 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в результате обстрелов один военнослужащий получил ранения и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное. Еще один военнослужащий получил боевое травмирование.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Беспокойство усилились, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти в любое время”.

Ситуация на Донбассе обострилась 17 февраля.

21 февраля президент России Владимир Путин признал “независимость” так называемых “ЛНР” и “ДНР” на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для “функций по поддержанию мира”.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

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