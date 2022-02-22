ООС: бойовики близько 50 разів порушили "тишу" на Донбасі, постраждало двоє військових
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. На Донбасі станом на 17:00 зафіксовано близько 50 ворожих порушень “режиму тиші”. У результаті постраждало двоє українських військовослужбовців. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.
Цитата
“Станом на 17 годину 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 47 порушень, 30 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний. Ще один військовослужбовець отримав бойове травмування.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.
Ситуація на Донбасі загострилася 17 лютого.
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав “незалежність” так званих “ЛНР” та “ДНР” на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для “функцій щодо підтримання миру”.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.