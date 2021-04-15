ООС: боевики 8 раз нарушали "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. За прошедшие сутки, 14 апреля, было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом инормуе УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
Детали
В частности, неподалеку населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4, противник совершил обстрел позиций наших защитников с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков - из стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Невельске противник открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а у поселка Береговое - из крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта майорских враг дважды совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. Вблизи Павлополь было зафиксировано пролет вражеского БПЛА "Орлан-10» с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
Реакция украинской стороны
Украинская сторона СЦКК сообщает об игнорировании достигнутых Минских договоренностей от 22 июля 2020 года. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжают работы по дооборудованию старых и обустройства новых оборонительных позиций.
14 апреля передовыми подразделениями Вооруженных Сил Украины зафиксировано несколько случаев проведения инженерных работ оккупантами. О фактах нарушений Украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.
Напомним
Вследствие вражеских обстрелов в зоне ООС 13 апреле один военный погиб, трое ранены.