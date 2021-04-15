ООС: бойовики 8 разів порушували “режим тиші”

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Протягом минулої доби, 14 квітня, було зафіксовано 8 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це інормує УНН з посиланням на пресцентр ООС.

Деталі

Зокрема, неподалік населених пунктів Світлодарськ та Золоте-4, противник здійснив обстріл позицій наших захисників із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Невельське противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, а біля селища Берегове – з великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Майорськ ворог двічі здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. Поблизу Павлополя було зафіксовано проліт ворожого БПЛА «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. Засобами РЕБ БПЛА противника був вчасно подавлений.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Реакція української сторони

Українська сторона СЦКК повідомляє про ігнорування досягнутих Мінських домовленостей від 22 липня 2020 року. Збройні формування Російської Федерації та її найманці продовжують роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій.

14 квітня передовими підрозділами Збройних Сил України зафіксовано декілька випадків проведення інженерних робіт окупантами. Про факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Нагадаємо

Внаслідок ворожих обстрілів у зоні ООС 13 квітні один військовий загинув, троє поранені.

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