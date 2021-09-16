ООС: боевики 3 раза нарушали "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 15 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом информируют УНН в штабе ООС.
Детали
Вблизи населенного пункта Новолуганское противник обстрелял позиции украинских военнослужащих из стрелкового оружия. В направлении Южного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел с станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Авдеевки российские оккупанты вели огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120 калибра.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
По состоянию на 7:00 утра 16 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним
14 сентября боевики ранили украинского военного.