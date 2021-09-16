ООС: бойовики 3 рази порушували “режим тиші”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Протягом минулої доби, 15 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Про це інформують УНН в штабі ООС.
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Поблизу населеного пункту Новолуганське противник обстріляв позиції українських військовослужбовців зі стрілецької зброї. В напрямку Південного збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл із станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Авдіївки російські окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Станом на 7 годину ранку, 16 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо
14 вересня бойовики поранили українського військового.