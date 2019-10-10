ООС: боевики 24 раза обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 10 октября. УНН. 9 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, нарушая Минские соглашения противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.