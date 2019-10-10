ООС: боевики 24 раза обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. 9 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, нарушая Минские соглашения противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 12 обстрелов:
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- дважды вблизи Красногоровки — из миномета калибра 120 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов;
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- неподалеку от Песков — из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;
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- дважды вблизи Лебединского — с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
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- дважды вблизи Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- вблизи Пищевика, Новотроицкого — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Николаевки, Павлополя, Новогнатовки — из стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 12 обстрелов:
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- вблизи Новолуганского — из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;
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- пять раз в районе Золотого — обстрелял участок разведения сил и средств из миномета калибра 82 мм, а также применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие;
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- вблизи Гладосово — из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
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- вблизи Майорска — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
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- дважды неподалеку от Крымского — с станковой противотанкового гранатомета;
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- вблизи Авдеевки — с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Новозвановки — с ручного противотанкового гранатомета.
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За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил обстрелы:
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- дважды неподалеку от Новотроицкого — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- вблизи Пищевика — с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
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В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
Напомним, 7 октября Министр обороны Украины Андрей Загороднюк подтвердил, что начало разведения войск возможен только после 7 суток тишины. По состоянию на утро 9-го октября было 17 обстрелов.