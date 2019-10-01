ООС: боевики 19 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

Во время одного из обстрелов, с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил противник, использовал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с подвесом для сброса гранатометным выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия;

дважды неподалеку Новомихайловки - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

дважды вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Опытного и Марьинки - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Новозвановки - из артиллерийских систем калибра 122 мм, зенитной установки и станковой противотанкового гранатомета;

в районе Зайцевого - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

вблизи Шумов - из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;

вблизи Луганского - с станковой противотанкового гранатомета;

вблизи Майского - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Светлодарска - из миномета калибра 82 мм.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Напомним, в Станице Луганской начали строить обходной мост.