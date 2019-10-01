ООС: боевики 19 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. 30 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, зенитной установки, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Во время одного из обстрелов, с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил противник, использовал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с подвесом для сброса гранатометным выстрелов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:
трижды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия;
дважды неподалеку Новомихайловки - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
дважды вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов;
неподалеку Опытного и Марьинки - из стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды неподалеку Новозвановки - из артиллерийских систем калибра 122 мм, зенитной установки и станковой противотанкового гранатомета;
в районе Зайцевого - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;
вблизи Шумов - из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;
вблизи Луганского - с станковой противотанкового гранатомета;
вблизи Майского - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Светлодарска - из миномета калибра 82 мм.
За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 82 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия.
В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
Напомним, в Станице Луганской начали строить обходной мост.