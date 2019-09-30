Ситуація на КПВВ у зоні ООС: понад 300 автівок застрягли в чергах
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Зранку в понеділок, 30 вересня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил у чергах застрягли 310 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/40; "Мар’їнка" – 20/70; "Новотроїцьке" – 40/70; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники також зазначили, що 29 вересня військовослужбовці Краматорського прикордонного загону спільно з працівниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ "Мар’їнка" припинили дві спроби переміщення товарів з порушенням встановлених правил. Так, через лінію розмежування намагались провезти взуття та алкогольні напої на загальну суму майже 20 тисяч гривень. Товари вилучено представниками ДФС для здійснення подальшого процесуального оформлення.
Крім того, на КПВВ "Мар’їнка" прикордонники зафіксували випадок, коли громадянин України намагався "домовитися" щодо безперешкодного переміщення товарів через лінію розмежування. На таку пропозицію особа отримала від прикордонників категоричну відмову. Громадянина та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передано представникам Національної поліції для проведення подальших слідчих дій.
Також на КПВВ "Майорське" прикордонники Краматорського загону затримали автомобіль Mercedes української реєстрації 2008 року випуску, який був викрадений в Україні та знаходився в базі Інтерполу. Автівкою керував громадянин України, який прямував з ТОТУ. Транспортний засіб переданий представникам Нацполіції.
За минулу добу пасажиро-транспортний потік зменшився у порівнянні з попередньою добою. Загалом через КПВВ прослідувало 32,4 тисячі осіб та 4,5 тисячі транспортних засобів.
Сьогодні всі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно. Пропускні операції здійснюються з 7:00 до 18:30.
Нагадаємо, на адміністративній межі з Кримом на контрольованих пунктах в’їзду-виїзду з’являться офіційні перевізники.