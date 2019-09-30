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Ситуация на КПВВ в зоне ООС: более 300 автомобилей застряли в очередях

Киев • УНН

 • 13202 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Утром в понедельник, 30 сентября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях застряли 310 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Ситуация на КПВВ в зоне ООС: более 300 автомобилей застряли в очередях

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/40; "Марьинка" - 20/70; "Новотроицкое" - 40/70; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

Пограничники также отметили, что 29 сентября военнослужащие Краматорского пограничного отряда совместно с работниками ГФС из состава Объединенных сил в КПВВ "Марьинка" прекратили две попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил. Так, через линию разграничения пытались провезти обувь и алкогольные напитки на общую сумму почти 20 тысяч гривен. Товары изъяты представителями ГФС для осуществления дальнейшего процессуального оформления.

Кроме того, на КПВВ "Марьинка" пограничники зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался "договориться" по поводу беспрепятственного перемещения товаров через линию разграничения. На такое предложение особа получила от пограничников категорический отказ. Гражданина и сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы представителям Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.

Также на КПВВ "Майорское" пограничники Краматорского отряда задержали автомобиль Mercedes украинской регистрации 2008 года выпуска, который был похищен в Украине и находился в базе Интерпола. Автомобилем управлял гражданин Украины, следовавший из ВОТУ. Транспортное средство переданно представителям Нацполиции.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток уменьшился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 32,4 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств.

Сегодня все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя. Пропускные операции осуществляются с 7:00 до 18:30.

Напомним, на административной границе с Крымом на контролируемых пунктах въезда-выезда появятся официальные перевозчики.

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