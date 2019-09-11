ООС: боевики 19 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. 10 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку Богдановки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды вблизи Новотроицкого - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
неподалеку Красногоровки - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Гнутово - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Пищевика - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Новотроицкого - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку Катериновки - с автоматического гранатомета;
вблизи Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Новозвановки - с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Новотошковского - из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Майорской - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия;
вблизи Крымского - из вооружения БМП, станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Попасной - из ручных противотанковых гранатометов.
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил четверо военнослужащих получили ранения, а еще два - боевые травмы.
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.
Напомним, с начала проведения Операции ОС уничтожено почти 24 000 взрывоопасных предметов.