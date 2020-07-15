ООС: боевики 18 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. 14 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, по защитникам Авдеевки и Водяного противник неоднократно открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из гранатометов российские оккупационные войска обстреливали наши опорные пункты и вблизи Марьинки, Гнутово, Талаковки, а неподалеку Лебединского и Березового — из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, у Новомихайловки, вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс “Фагот”.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, враждебная огневая активность наблюдалась у Шумова и Крымского. Здесь агрессор использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, семь украинских защитников получили ранения. Всех воинов эвакуационной техникой оперативно доставили в медицинские учреждения и предоставили надлежащую помощь врачей.
“Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения коварных действий. По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники ранили трех захватчиков”, — сообщили в штабе.
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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Марьинки и Талаковки. По защитникам последнего позже применил еще и минометы 120-го калибра.
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Вблизи Новолуганского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, враг открывал огонь из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов.
Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил.
“По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой”, резюмировали военные.
Напомним, вечером 13 июля, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области, в результате обстрела боевиков погиб военный медик, который пытался эвакуировать с поля боя тело погибшего сослуживца.