ООС: боевики 11 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. 10 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрелы:
у Лебединского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
дважды неподалеку Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Широкино - с автоматических гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов:
неподалеку Майорского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Кондрашевской Новой - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;
у Шумел - с РПГ и крупнокалиберных пулеметов;
дважды неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и станковых противотанковых гранатометов;
вблизи Катериновки и Новолуганского - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
Вчера, 10 декабря, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.
С начала 11 декабря российский оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не было.
Напомним, боевики пытаются дискредитировать Украину: стреляют возле участка разведения.