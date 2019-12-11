ООС: боевики 11 раз обстреляли украинские позиции

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрелы:

у Лебединского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды неподалеку Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Широкино - с автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов:

неподалеку Майорского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Кондрашевской Новой - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

у Шумел - с РПГ и крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и станковых противотанковых гранатометов;

вблизи Катериновки и Новолуганского - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Вчера, 10 декабря, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

С начала 11 декабря российский оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не было.

Напомним, боевики пытаются дискредитировать Украину: стреляют возле участка разведения.