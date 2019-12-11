ООС: бойовики 11 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. 10 грудня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:
біля Лебединського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
двічі неподалік Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
поблизу Широкиного – з автоматичних гранатометів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 7 ворожих обстрілів:
неподалік Майорська – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу Кіндрашівської Нової – зі стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;
біля Шумів – з РПГ та великокаліберних кулеметів;
двічі неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1 та станкових протитанкових гранатометів;
поблизу Катеринівки і Новолуганського – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.
Вчора, 10 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.
З початку 11 грудня російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не було.
Нагадаємо, бойовики намагаються дискредитувати Україну: стріляють біля ділянки розведення.