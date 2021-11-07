ООН готова помочь Сьерра-Леоне после ЧП с бензовозом

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“Генеральный секретарь глубоко опечален многочисленными жертвами в результате аварии 5 ноября в Сьерра-Леоне. Генеральный секретарь выражает свои глубокие соболезнования народу и правительству Сьерра-Леоне, — отмечается в тексте. — ООН готова оказать необходимую поддержку”.

Напомним

Ранее 6 ноября стало известно, что число погибших при взрыве бензовоза в столице страны, городе Фритаун, достигло 108 человек. По его данным, 92 человека пострадали и находятся в больницах. В национальном агентстве уточнили, что взрыв произошел поздно вечером 5 ноября, после того, когда бензовоз столкнулся с грузовиком, который перевозил гранитные плиты. У бензовоза на момент ДТП топливная цистерна была полной.

Оба водителя после ДТП вышли из машин, а стоявшие рядом люди бросились собирать топливо, выливавшееся из поврежденного бензовоза. Затем произошел взрыв и начался пожар.