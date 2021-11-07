ООН готова допомогти Сьєрра-Леоне після НП з бензовозом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив співчуття у зв'язку з вибухом бензовозу в Сьєрра-Леоне, який забрав життя понад 100 людей, всесвітня організація готова надати підтримку африканській країні. Про це йдеться у поширеній у суботу заяві офіційного представника Гутерріша Стефана Дюжарріка, передає УНН.
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“Генеральний секретар глибоко засмучений численними жертвами внаслідок аварії 5 листопада в Сьєрра-Леоне. Генеральний секретар висловлює свої глибокі співчуття народу та уряду Сьєрра-Леоне, — наголошується в тексті. — ООН готова надати необхідну підтримку”.
Нагадаємо
Раніше 6 листопада стало відомо, що кількість загиблих під час вибуху бензовозу в столиці країни, місті Фрітаун, досягла 108 осіб. За його інформацією, 92 особи постраждали і перебувають у лікарнях. У національному агентстві уточнили, що вибух стався пізно ввечері 5 листопада, після того, як бензовоз зіткнувся з вантажівкою, що перевозила гранітні плити. У бензовозу на момент ДТП паливна цистерна була повною.
Обидва водії після ДТП вийшли з машин, а люди, що стояли поряд, кинулися збирати паливо, що виливалося з пошкодженого бензовоза. Потім стався вибух і почалася пожежа.