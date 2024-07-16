Министерство обороны работает над тем, чтобы приложение Резерв+ стало полностью цифровым аналогом ТЦК. Также в приложение планируется добавить функции автоматическое предоставление отсрочки, бронирование, а также расширить возможность функционала обновления данных онлайн и дать возможность, чтобы граждане через электронный запрос могли подтянуть свои данные из других реестров. Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

В следующее обновление мы добавим опрос, чтобы понимать что именно нужно гражданам. Мы имеем около 4 млн пользователей и хотели бы, чтобы граждане предоставляли нам запросы и мы из этих запросов делали услуги. Мы работаем над тем, чтобы Резерв+ стал полностью цифровым аналогом ТЦК. Мы называем это ТЦК онлайн. И все сервисы, которые могут автоматизироваться, мы сделали онлайн и они не отнимали время и ресурсы наших граждан, - сказала Черногоренко.

Детали

Она добавила, что Минобороны работает над запуском удобных услуг, чтобы людям не нужно было ходить в ЦПАУ и ТЦК и стоять в очередях.

"Мы считаем, что в некоторых жизненных ситуациях отсрочка должна предоставляться автоматически. Например, если у человека рождается третий ребенок, или семья приобретает статус многодетной, или это дневная форма обучения для студентов. Мы работаем над тем, что запустить эти удобные услуги. Также мы добавляем онлайн бронирование. Также мы хотим расширить возможность функционала обновления данных онлайн и дать возможность, чтобы наши граждане через электронный запрос могли подтянуть свои данные из других реестров. Работаем над другими функциональностями, чтобы сделать жизнь наших граждан еще удобнее", - добавила Черногоренко.

Напомним

Около 3 млн граждан обновили свои военно-учетные данные, но не все граждане, которые обновили учетные данные будут призваны на военную службу, ведь потребность ВСУ для призыва значительно меньше.